Лутковская: 17 лиц отказались переезжать в ОРДЛО, еще 30 отказались участвовать в обмене

Новости Украины:Украинская сторона обладает информацией о сотне гражданских, которые остаются на временно оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия для установления местонахождения сограждан, находящихся на временно оккупированной территории страны, в аннексированном Россией Крыму и в самой Российской Федерации.

"Мы освобождаем всех подтвержденных на всех подтвержденных, поэтому другие люди пока еще не подтверждены. У нас есть информация, что их не мало: украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории, и в России, и в Крыму. И мы работаем над этим (над установлением – Ред.)", - рассказал Зеленский в аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) в воскресенье вечером на брифинге для СМИ после приземления самолета с освобожденными в ходе воскресного обмена 76 украинцами.

В свою очередь представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская сообщила журналистам, что украинская сторона располагает информацией 100 гражданах, и еще об около 200 точной информации пока еще нет.

"У нас есть около 100 человек, по которым есть подтверждение, их родственники приносили документы. И еще около 200 человек, по которым пока нет точного подтверждения. То есть еще по где-то 300 людям нам предстоит работа", - сказала она.

Также она добавила, что 17 человек, которые были заявлены в списках на обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" со стороны последних, отказались переезжать на оккупированную территорию.

"У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - сказала Лутковская.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что таким образом в настоящее время в Украине в заключении остаются около 50 человек.

"Да, некоторые из них они были в этом согласованном списке, некоторые из них освобождаются уже, мне кажется, в феврале, а некоторые из них - в марте, они хотят быть в Украине, их срок уже закончился, некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор…. То есть, около 50 людей останутся за решеткой", - сказал Зеленский.