Зеленский: То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено

Новости Украины:В ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную украинской власти территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" получил свободу 81 украинец.

"То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек, 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым", - сказал Зеленский в аэропорту "Борисполь" в воскресенье вечером на брифинге для СМИ после приземления самолета с освобожденными в ходе воскресного обмена 76 украинцами.

В свою очередь представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская сообщила, что в ОРДЛО были переданы 124 человека.

"Произошел обмен 76 на 124", - сказала она.

29 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, вернулись на Родину.

Обмен пленными начался около 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Он длился более 4 часов.