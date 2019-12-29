Литва приветствует обмен пленными на Донбассе

Новости Украины:МИД Литвы прокомментировал обмен пленными на Донбассе.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линас Антанас Линкявичюс поддержал проведенный сегодня обмен между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

"Приветствуем обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Хорошие новости для семей", - пишет Линкявичюс.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области между Украиной и ОРДЛО состоялся обмен удерживаемыми лицами. На подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников. Четверо человек, которые находятся в ОРДЛО, отказались от обмена.