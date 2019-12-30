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Реформа здравоохранения: государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения

Реформа здравоохранения: государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения
15:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Гончарук рассказал об "амбициозных целях" правительства в сфере здравоохранения.

Реформа здравоохранения - среди приоритетных направлений деятельности правительства, определенных Программой деятельности Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Премьер-министра Алексея Гончарука.

В 2019 году для достижения целей реформы правительство приняло ряд новационных решений.

"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам", - подчеркнул Премьер-министр Алексей Гончарук.

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Как отмечается, важным решением является принятие Программы медицинских гарантий для населения, которая начнет работать с 1 апреля 2020 года и будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в Государственном бюджете заложены 72 млрд грн.

Кроме этого, новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.

"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - подчеркнул Гончарук и добавил, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.

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В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.

К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

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Минздрав, Кабмин, Реформы, Алексей Гончарук.
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