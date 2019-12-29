Проработала три месяца: Кабмин уволил заместителя Милованова

Новости Украины:КМУ уволил Метелеву с поста заместителя главы Минэкономразвития

Кабинет министров освободил Инну Метелеву с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, соответствующее решение правительство приняло 27 декабря.

"Во время работы в ведомстве Метелевой удалось запустить ряд стратегических проектов: аграрный реестр, который объединяет участников рынка, Аgro-Apex с доступом к кредитованию малых и средних агропроизводителей, учебный агрохаб для фермеров", - говорится в сообщении.

Среди других достижений Метелевой в ведомстве называют: реализованный механизм упрощенной регистрации семейных фермерских хозяйств, который предоставит возможность легализации занятости и государственных гарантий для 3 млн единоличников, а также перезагрузка направлений проектов международной технической помощи в соответствии с направлениями государственной политики и реформ в области АПК.

"В министерстве Метелева отвечала за разработку предложений и реализацию принятых решений по формированию и реализации государственной аграрной политики, государственной экономической политики в сфере сельского хозяйства и по вопросам развития сельских территорий, а также формирование государственной политики в области сельскохозяйственной совещательной деятельности. Кроме того, в обязанности Метелевой входила организация работы, связанной с координацией деятельности Государственного фонда поддержки фермерских хозяйств и осуществляла координацию деятельности аграрных образовательных, научных и научно-исследовательских учреждений, относящихся к сфере управления Минэкономики", - отметили в пресс- службе.

Метелева занимала должность заместителя министра с 29 сентября 2019 года.