Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Проработала три месяца: Кабмин уволил заместителя Милованова

Проработала три месяца: Кабмин уволил заместителя Милованова
14:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:КМУ уволил Метелеву с поста заместителя главы Минэкономразвития

Кабинет министров освободил Инну Метелеву с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, соответствующее решение правительство приняло 27 декабря.

"Во время работы в ведомстве Метелевой удалось запустить ряд стратегических проектов: аграрный реестр, который объединяет участников рынка, Аgro-Apex с доступом к кредитованию малых и средних агропроизводителей, учебный агрохаб для фермеров", - говорится в сообщении.

Кабмин назначил министру здравоохранения двух заместителей

Среди других достижений Метелевой в ведомстве называют: реализованный механизм упрощенной регистрации семейных фермерских хозяйств, который предоставит возможность легализации занятости и государственных гарантий для 3 млн единоличников, а также перезагрузка направлений проектов международной технической помощи в соответствии с направлениями государственной политики и реформ в области АПК.

"В министерстве Метелева отвечала за разработку предложений и реализацию принятых решений по формированию и реализации государственной аграрной политики, государственной экономической политики в сфере сельского хозяйства и по вопросам развития сельских территорий, а также формирование государственной политики в области сельскохозяйственной совещательной деятельности. Кроме того, в обязанности Метелевой входила организация работы, связанной с координацией деятельности Государственного фонда поддержки фермерских хозяйств и осуществляла координацию деятельности аграрных образовательных, научных и научно-исследовательских учреждений, относящихся к сфере управления Минэкономики", - отметили в пресс- службе.

Кабмин через суд разблокировал выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн

Метелева занимала должность заместителя министра с 29 сентября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Минэкономики, Инна Метелева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
02 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
03 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
04 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь