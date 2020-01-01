1 января - приметы и обряды в день Бонифатия

Новости Украины:В церкви 1 января отмечают день памяти Святого великомученика Бонифатия, который считается небесным покровителем для всех людей.

Верующие отправляются в церковь и молятся, почитая этого Святого, способного уберечь людей от болезни и пьянства.

По древним обычаям, 1 января не рекомендуется употреблять в пищу сладости, продукты животного происхождения. Народные поверья говорят о том, что в первый день нового года следует обращать внимание на приметы и соблюдать некоторые правила.

Так, например, 1 января не стоит заниматься тяжелой или серьезной работой, ведь, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому, люди в древности 1 января пытались отдыхать и веселиться. Проводились масштабные гулянья, ходили друг к другу в гости, надев наиболее нарядное, красивое и яркое платье. Согласно приметам считалось, что если в этот день несколько раз менять наряды, то сам год будет также разнообразным, удачным, богатым на события и впечатления.

1 января крестьяне гадали, будет ли урожайным грядущий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это обещало богатый урожай. Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а месячная звездная ночь - гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой - ожидали, что уродится рожь.

Народные приметы на 1 января

Как начнешь Новый год, так его и проживешь. Первое января задает тон всему году.

Если в ночь на 1 января ветер, который может колебать дерева, то в этом году будет хороший урожай фруктов.

До рассвета взгляните на небо: если много звезд - будет хороший урожай ягод.

Если утром 1 января на деревьях густой иней - год будет хлебородный, иначе - голодный.

К обеду 1 января мрачно, а после обеда ясно - поздний сев лучше.

Если в январе эхо разносится далеко - морозы крепче.

1 января не выполняйте тяжелой и грязной работы, а то весь год будете возиться в грязи и преодолевать трудности.

Нельзя убирать в доме, особенно подметать и мыть пол, выбрасывать мусор - это сулит убытки и потери.

Если в первый день Нового года торговец отдаст товар первому покупателю очень дешево, то весь год будет удачная торговля.

Елку, когда придет время, не выбрасывайте из окна или балкона - семейная жизнь пойдет прахом, счастье разрушится. Елку нужно вынести и воткнуть в снег.