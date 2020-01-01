Украина встретила Новый 2020-ый год

Новости Украины:Редакция "Телеграф" искренне поздравляет читателей с Новым годом и желает мира, добра, счастья и любви каждой семье!

Украина в 00:00 1 января встретила новый - 2020 год. Украинцы послушали телеобращение президента Владимира Зеленского, и в эти минуты по всей стране проходят праздничные мероприятия.

В новогоднюю ночь в работу общественного транспорта и метро в Киеве внесут изменения.

Добавим, что покровительницей 2020 года, согласно китайскому календарю, станет белая металлическая Крыса.

Команда "Телеграф" от всего сердца поздравляет своих читателей с Новым годом!

Пусть 2020 год даст новые силы для достижения самых дерзких идей, а настойчивость и оптимизм помогут осуществить все ваши планы! Желаем вам успеха, крепкого здоровья и, конечно же, удачи! Счастья, здоровья и радости вам и вашим близким!

Украине хочется пожелать фейерверков - вместо выстрелов, улыбок - вместо слез. Чтобы прожить год без природных катаклизмов, чтобы переживать только бури эмоций и ураганы чувств, и чтобы все битвы - были только снежками.

2020 год будет разным, но одно можно сказать наверняка – этот год станет положительным для всего человечества.

Спасибо, что вы с нами!