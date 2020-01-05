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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 января

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 января
11:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Вечером, накануне Рождества Христова, отмечают праздник, получивший название Сочельник.

6 января – особенный день, в который заканчивается Рождественский пост, длящийся сорок дней. На сочельник взрослым необходимо воздержаться от приема пищи и пить только воду до восхода первой звезды (18 часов). Первая звезда символизирует ту яркую звезду, однажды оповестившую жителей земли, что на свет появился Спаситель, Сын Божий.

6 января в церквях проходила торжественная служба, а те, кто на нее по тем или иным причинам не могли попасть, славили Господа дома, рассказывая детям о рождении Иисуса Христа, о волхвах и святых апостолах. Так исподволь воспитывалось в ребенке уважение к традициям и обычаям не только своего народа, но и всего христианского мира.

Сочельник считался прежде всего семейным ужином. Когда в доме царили мир, покой и согласие, а все горести и печали предавались забвению. По старинному обычаю праздничный стол 6 января сначала посыпали сеном - в память о вертепе и яслях, первом пристанище Христа. Потом его покрывали скатертью, из-под которой самый уважаемый член семьи должен был вытянуть соломинку. Если она оказывалась длинной - рассчитывали на хороший урожай, короткая соломинка предрекала бескормицу.

Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить

У православных христиан трапеза 6 января всегда начинается с приёма кутьи. После ужина принято раздавать подарки. Наши предки дарили друг другу их именно под Рождество, а не в новогоднюю ночь, как это принято сейчас.

Хорошим обычаем в этот день считаются танцы вокруг елки, особенно на открытом воздухе. Ещё после ужина начинаются рождественские колядки. В основном колядовать ходят дети и молодёжь. В колядках принято прославлять Иисуса, поздравлять хозяев дома с его рождением и просить угощения.

Народные приметы

Морозный день сулит хороший урожай

Если в Сочельник ночью небо звездное и безоблачное, значит, в этом году будет богатый урожай ягод и грибов

Если человек родился в Рождественский сочельник, то он будет счастлив, никогда не станет нуждаться в деньгах.К слову, таким людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, что, согласно поверьям, станет надежной защитой от злых сил

Если день 6 января ясный и безоблачный, то это сулит хороший урожай

Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день
Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот деньЧитать полностью

Если тропинки в лесу черные (то есть видна земля, а не скрыта под снегом), значит, в этом году можно собрать богатый урожай гречихи

Звездное небо в Сочельник сулит приплод скота

Если на Клавдию земля сильно промерзла – примета к тому, что будет хороший урожай

В день Клавдии не кормят курей, чтобы те огороды не перекапывали

В День Клавдии нельзя заниматься шитьем и рукоделием, поскольку это сулит несчастье

В этот день нельзя выносить мусор из дома. Все, что накопилось, собирали в укромном месте, а потом сжигали. Считалось, что нельзя 6 января садиться за рождественский стол, надев черные одежды, поскольку это цвет печали

Не впустить в дом колядовщиков – плохая примета. Считается, что из дома уйдет удача. А вот, гостеприимство, проявленное по отношению к исполнителям колядок, напротив, сулит процветание и достаток

Если на улице сильный мороз, это обещает богатый урожай

По примете 6 января, если на небе виден Млечный путь, значит, лето будет теплым

Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от недугов на весь будущий год.

 

Также православная церковь отмечает 6 января День Святой Клавдии и Святой Евгении.

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В этот день завершается Филипповский пост, который начинался 28 ноября. По 6 января судят о том, каким будет месяц декабрь. В этом помогают приметы.

В День Клавдии говорят: "День прибавился на ступню куриную". Согласно древним приметам, именно сейчас наступают самые суровые морозы. "Зима резвится не только в лесу, но и у человека на носу", - говорят в народе.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Сочельник, Рождественский сочельник, 6 января, Канун Рождества, Какой завтра праздник, День Клавдии, День Евгении.
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