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Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий

Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
11:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество.

В Киеве 7 января отметят Рождество Христово. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездарей, участники которого выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами.

Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом:

- 15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина"

- 16:40 Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня"

- 17:40 Веселые Вуйки

- 18:40 Folky Funky

- 19:40 СКАЙ

- 21:00 DJ

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На Контрактовой площади также будут проходить праздничные народные гуляния.

При этом в КГГА предупредили, что 7 января с 12 до 17 часов будет перекрыто движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество

Также 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока возможно закрытие на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание толкотни на платформе. Кроме того, возможно закрытие станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Напомним, Рождество в Украине празднуют 7 января. Для многих людей это один из самых важных семейных праздников. Святой вечер отмечают накануне, 6 января.

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Киев, КГГА, Рождество, Празднование, Рождество в Киеве.
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