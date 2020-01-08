Крушение украинского самолета в Иране: Тегеран не отдает черные ящики

Новости Украины:Тегеран отказывается отдавать Украине черные ящики.

Иран, где произошло крушение Boeing-737, отказывается отдавать Украине черные ящики.

Об этом заявил глава организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает 112.ua со ссылкой на Mehr.

В Тегеране пока не решили, в какую именно страну отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.