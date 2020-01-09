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IGTDS: самолет МАУ мог быть сбит ракетой

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IGTDS: самолет МАУ мог быть сбит ракетой
07:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Анализ фотографий свидетельствует, что лайнер, скорее всего, был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом в районе аэропорта.

Самолет рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит возле аэропорта Тегерана из переносного зенитно-ракетного комплекса типа "Игла", ракета которого попала в двигатель.

Такой вывод делают эксперты аналитического центра The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS) на основе анализа связанных с авиакатастрофой радиолокационных данных, фото-и видеоматериалов.

"Самолет исчез с радаров в 02:48 UTC после взлета из аэропорта Хомейни на высоте около 5700 футов. Радиолокационные данные полета свидетельствуют о том, что, взлетев, самолет перешел в набор высоты и не проявлял признаков попыток снижения.

Анализ фотографий свидетельствует, что лайнер, скорее всего, был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом в районе аэропорта. Об этом свидетельствуют как способ повреждения крыльев самолета, так и способ повреждения двигателя, а также высота, типичная для использования ПЗРК", - говорится в материале.

Эксперты обратили внимание на то, что на фотографиях с места падения самолета МАУ видно, что на крыльях авиалайнера есть следы осколочных поражений.

Отмечается, что аналогичные поражения присутствовали на фюзеляже рейса МН17, сбитого российским “Буком” в небе над Донбассом в 2014 году.

"Различие в масштабах поражений объясняется различными боеприпасами. В случае MH17 использовался зенитно-ракетный комплекс "Бук". В Тегеране самолет был поражен переносным зенитно-ракетным комплексом типа "Игла" с осколочной боеголовкой высокой взрывчатости", - говорится в материале.

Указывается на то, что такие же поражения были на военно-транспортном самолете Ан-26 ВВС ВС Украины, сбитом с помощью ПЗРК на Донбассе 2 июля 2014 года. А на фотографии с остатками двигателя самолета рейса PS752 также видно поражения, "которые не могут быть нанесенный от пожара или физического столкновения с землей".

Фото украинского Ан-26, сбитого из ПЗРК

Двигатель рейса PS752

Часть двигателя рейса PS752

Остатки пораженного из ПЗРК российского самолета Су-25 в поселении Масаран возле м.Саракеб, восток провинции Идлиб (Сирия)

Двигатель PS752

Рядом с этим, эксперты аналитического центра обращают внимание на то, что на видео с падением лайнера МАУ видно, что он горит: "Таким образом, огонь был на самолете еще во время полета. Это противоречит заявлениям Ирана, что рейс не связывался с диспетчерами и не сообщал о технических неисправностях. Также Иран не сообщает о сигналы SOS со стороны экипажа самолета".

Самолет упал в 28 км от края взлетно-посадочной службы аэропорта, в координатах 35.501609, 50.925865. При этом, судя по видео, он пролетел еще где-то 5-7 км перед падением на землю с момента начала записи видео. Таким образом, экипаж состоял из опытных пилотов, "имел достаточно времени, чтобы сообщить об огне в двигателе и чрезвычайной ситуации".

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Кроме того, самолета Boeing 737 оснащен системой пожаротушения двигателя, индикаторами чрезвычайного повышения температуры двигателя: "Поэтому экипаж имел возможность в случае пожара включить систему пожаротушения (если она не включилась автоматически), а также сообщить управления воздушного движения об инциденте".

Аналитики IGTDS убеждены, что Тегеран "скрывает информацию о причинах аварии и факт запроса о помощи со стороны экипажа службы контроля за воздушным движением".

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Отдельно указывается на то, что Иран выразил готовность передать "черные ящики" до "определенной" страны. Скорее всего этой страной будет Россия. Однако в таком случае есть большая вероятность того, что данные "черных ящиков" будут либо уничтожены, либо изменены. Эксперты IGTDS указывают на то, что Россия уже начала информационно-психологическую операцию, направленную на продвижение версии Тегерана о причинах авиакатастрофы авиалайнера МАУ , а также дискредитацию США.

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Авиакатастрофа, Тегеран, Авиакатастрофа в Иране, Самолет МАУ, IGTDS.
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