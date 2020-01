"Искренние соболезнования": реакция Зеленского на смерть султана Омана

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида, который правил этой страной с 1970 года.

"С грустью узнал о смерти современного визионера и экстраординарного государственного деятеля, султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида", - написал он в своем Twitter в субботу утром.

"Эпоха подъема и процветания государства – его прочное наследие. Искренние соболезнования семье султана и народу Омана", - добавил Зеленский.

Saddened to learn of the death of a modern visionary and extraordinary statesman, Sultan of Oman Qaboos bin Said Al Said. The epoch of the rise and prosperity of the state is his lasting legacy. Sincere condolences to the Sultan's family and the people of Oman.

