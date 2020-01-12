В Украине увеличат выплаты на детей с инвалидностью

Новости Украины:В Кабмине анонсировали увеличение пособий на детей с инвалидностью.

В Кабинете министров рассказали, как в течение текущего года будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А первой группы с надбавкой на уход. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что с 1 января 2020 года пособие выросло до 3364,60 гривен.

"С 1 января 2020 года пособие выросло до 3364,60 гривен. С 1 июля ожидается повышение до 3516,40 гривен, а уже с 1 декабря 2020 года пособие вырастет до 3633,30 гривен", - говорится в сообщении.

Справка. К подгруппе А первой группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью потери здоровья, чрезвычайной зависимостью от постоянного постороннего ухода, помощи или надзора других лиц, которые фактически не способны к самообслуживанию.

Минсоцполитики планирует в 2020 году увеличить выплаты на приобретение жилья для детей-сирот - 77,7 миллионов грн, что позволит дополнительно купить 1701 квартиру, 18 домов для детских домов семейного типа, 25 домов для малых групповых домов.

Также в планах - ввести программу реабилитации детей с инвалидностью, на что предусмотрено выделить 130 млн грн и повысить пособие на детей для малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а именно - до 6 лет - 2 317,7 грн; от 6 до 18 лет - 2883,4 грн.

Кроме того, Минсоцполитики планирует начать программу социальных услуг, в том числе для детей с инвалидностью, на что выделяют 100 млн грн, что позволит членам семей лиц с инвалидностью работать и заниматься собственными делами без "привязки" к лицам с инвалидностью.

Кроме того, в ближайшее время в Украине заработает горячая линия обращений и консультаций для людей с инвалидностью.

Министерство социальной политики перечислило структурным подразделениям почти 183 млн грн на обеспечение средствами реабилитации лиц с инвалидностью.