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Защита Кузьменко заявляет, что ей не дают ознакомиться с делом

Защита Кузьменко заявляет, что ей не дают ознакомиться с делом
15:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат Владислав Добош заявил, что защите не дают ознакомиться с материалами дела больше месяца.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявляет, что сторона защиты не может ознакомиться с материалами дела. Об этом Владислав Добош написал на своей страничке в Фейсбук.

По его словам, за последние десять дней не было проведено ни одного следственного эксперимента, на котором настаивает сама Кузьменко и ее защита.  

В частности он написал, что защита уже месяц не может ознакомиться с материалами дела не смотря на то, что они были обнародованы. По его мнению, это доказывает невиновность его подзащитной.

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Он также подчеркнул, что сторона защиты предоставила доказательство невиновности Юлии Кузьменко, однако ее продолжают держать под стражей в нарушение закона. 

Напомним, СБУ отрицает заявление министра внутренних дел, что полиции не передали записи с камер.

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Павел Шеремет, Убийство Павла Шеремета, Юлия Кузьменко.
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