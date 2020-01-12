Защита Кузьменко заявляет, что ей не дают ознакомиться с делом

Новости Украины:Адвокат Владислав Добош заявил, что защите не дают ознакомиться с материалами дела больше месяца.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявляет, что сторона защиты не может ознакомиться с материалами дела. Об этом Владислав Добош написал на своей страничке в Фейсбук.

По его словам, за последние десять дней не было проведено ни одного следственного эксперимента, на котором настаивает сама Кузьменко и ее защита.

В частности он написал, что защита уже месяц не может ознакомиться с материалами дела не смотря на то, что они были обнародованы. По его мнению, это доказывает невиновность его подзащитной.

Он также подчеркнул, что сторона защиты предоставила доказательство невиновности Юлии Кузьменко, однако ее продолжают держать под стражей в нарушение закона.

Напомним, СБУ отрицает заявление министра внутренних дел, что полиции не передали записи с камер.