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Стало известно, когда из Ирана вернется борт Ил-76 с украинскими специалистами

Стало известно, когда из Ирана вернется борт Ил-76 с украинскими специалистами
08:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинский самолет Ил-76 вернется из Ирана когда сможет забрать тела 11 украинских граждан.

Завтра в Украину вернется большая часть группы экспертов, находящихся в Иране для расследования катастрофы украинского лайнера.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Самолет Ил-76 вернется в Украину только после завершения всех процедур, на нем мы должны забрать тела всех 11 погибших украинских граждан. Группа специалистов остается работать. В случае необходимости, мы готовы в любой момент снова направить дополнительные силы", - заявил Данилов.

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Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Boeing 737-800, Хасан Рухани, Алексей Данилов.
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