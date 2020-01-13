Стало известно, когда из Ирана вернется борт Ил-76 с украинскими специалистами

Новости Украины:Украинский самолет Ил-76 вернется из Ирана когда сможет забрать тела 11 украинских граждан.

Завтра в Украину вернется большая часть группы экспертов, находящихся в Иране для расследования катастрофы украинского лайнера.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Самолет Ил-76 вернется в Украину только после завершения всех процедур, на нем мы должны забрать тела всех 11 погибших украинских граждан. Группа специалистов остается работать. В случае необходимости, мы готовы в любой момент снова направить дополнительные силы", - заявил Данилов.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.