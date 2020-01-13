В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Новости Украины:Теплая по зимним меркам погода без осадков ожидается в Украине в начале недели.

В ближайшие сутки, 13 января, характер погоды в Украине существенно не изменится, сохранится теплая, как для зимы погода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 0°-5°С мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве - без осадков; температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 января самая высокая температура днем была 7,6°С в 2007г, самая низкая ночью -26,2°С в 1950г.

Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua

На 14 января синоптики также прогнозируют в Украине отсутствие осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днём 1-6° тепла.

В Киеве 14 января без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua

15 января сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.

Сухая погода сохранится и в Киеве, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua

В течение 16-17 января синоптики также обещают в Украине без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, на востоке 17 января 3-8° мороза; днем 0-6° тепла, 16 января на крайнем западе до 9°.

16-17 января в столице также без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.