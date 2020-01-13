Скачать
Понедельник, 13.01.2020
В Украине планируют перезагрузить профсоюзы
В Украине планируют перезагрузить профсоюзы
Трамп: Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Трамп: Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
12 января - приметы и обряды на Васильев вечер

В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Смотрите фото (6)
В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на неделю
08:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Теплая по зимним меркам погода без осадков ожидается в Украине в начале недели.

В ближайшие сутки, 13 января, характер погоды в Украине существенно не изменится, сохранится теплая, как для зимы погода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 0°-5°С мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве - без осадков; температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 января самая высокая температура днем была 7,6°С в 2007г, самая низкая ночью -26,2°С в 1950г.

Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua

На 14 января синоптики также прогнозируют в Украине отсутствие осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днём 1-6° тепла.

В Киеве 14 января без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua

15 января сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.

Сухая погода сохранится и в Киеве, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua

В течение 16-17 января синоптики также обещают в Украине без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, на востоке 17 января 3-8° мороза; днем 0-6° тепла, 16 января на крайнем западе до 9°.

16-17 января в столице также без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 13 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
02 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
03 Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро
04 Витренко: Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома"
05 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 13 января: сколько стоит доллар и евро
Курс валют на 13 января: сколько стоит доллар и евро
Что рассмотрит Верховная Рада в первую рабочую неделю нового года
Что рассмотрит Рада в первую рабочую неделю нового года
В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на неделю
В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на неделю
TWS-наушники F9 с LED дисплеем: всего $12 (Фото)
TWS-наушники F9 с LED дисплеем: всего $12 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь