Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию

Вечером 13 января возле станции метрополитена "Лыбидская" в Киеве прорвало магистральный трубопровод. В результате аварии затопило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza и супермаркет на нулевом этаже, а район накрыла паровая завеса. В КГГА пообещали, что столичные власти намерены компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили повредил прорыв теплосети.
Давайте разберемся, что делать и куда обращаться, если ваша машина получила повреждения при чрезвычайном происшествии:
Что надо делать, если ваше авто подверглось повреждениям извне?
Уже после этого сотрудники полиции имеют право составить ряд документов:
Протокол составляется в отношении должностного лица, которое отвечает за содержание вышеуказанного зеленого насаждения (если упало дерево)/земельного участка (в результате смещения грунта, покрытия).
После этого протокол направляется в суд, который решает, привлечь ли это лицо к ответственности. По результатам рассмотрения протокола суд выносит постановление.
В случае если должностное лицо не будет привлечено к административной ответственности, это не означает, что вы не сможете требовать и получить материальное возмещение. Вы все равно имеете право на получение компенсации, если докажете, что предприятие, которое обязано содержать зеленые насаждения/территорию, ненадлежащим образом выполняло свои обязанности.
Как установить ответственное лицо
После телефонного сообщения в полицию нужно уведомить органы местного самоуправления.
Для того чтобы установить того, кто будет отвечать за причиненный ущерб, нужно выяснить, относится дерево (или другой вид внешнего повреждения), которое упало, к объекту благоустройства. Если да, то к какому именно и кто за него отвечает.
Если в вашем селе, поселке или городе есть "горячая линия", то следует позвонить туда и сообщить о том, что случилось, и обязательно записать номер этого обращения. Также можно позвонить в районную, городскую администрации или сельский, поселковый, городской советы.
К объектам благоустройства населенных пунктов относятся:
1. Территории общего пользования: парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; памятники культурного и исторического наследия; площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; пляжи; кладбища; территории общего пользования.
2. Придомовые территории.
3. Территории зданий и сооружений инженерной защиты территории.
4. Территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.
Важно!!! В случае если дерево упало на двигавшийся автомобиль, то это будет квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие. ДТП – это событие, произошедшее во время движения транспортного средства, вследствие которого погибли или травмированы люди либо причинен материальный ущерб, согласно п. 1.12 ст. 1 закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".
Также стоит отметить, что, в случае если было официальное предупреждение о шторме и припаркованный автомобиль поврежден в результате непогоды, возмещений от органов местного самоуправления ожидать не стоит.