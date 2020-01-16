Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию

Новости Украины:О том, что делать, если ваше авто было повреждено в результате чрезвычайного происшествия или несчастного случая.

Вечером 13 января возле станции метрополитена "Лыбидская" в Киеве прорвало магистральный трубопровод. В результате аварии затопило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza и супермаркет на нулевом этаже, а район накрыла паровая завеса. В КГГА пообещали, что столичные власти намерены компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили повредил прорыв теплосети.

Давайте разберемся, что делать и куда обращаться, если ваша машина получила повреждения при чрезвычайном происшествии:

Что надо делать, если ваше авто подверглось повреждениям извне?

В случае падения деревьев или веток, травмирования людей, несчастных случаев и т.п. немедленно информируйте Службу спасения, полицию и скорую помощь (если есть пострадавшие) по номерам 101, 102, 103.

Только после этого нужно собрать доказательства касательно того, когда именно, при каких обстоятельствах вашему авто был нанесен ущерб. Первое, что вы можете сделать, – зафиксировать все обстоятельства на фото и видео. На них должно быть видно, где именно произошло событие и что этому предшествовало.

На них должно быть видно, где именно произошло событие и что этому предшествовало. Желательно найти очевидцев происшествия, записать их имена и координаты.

Сотрудники полиции составляют протокол и акт освидетельствования, где указано:

описание повреждений;

количество скрытых повреждений;

Уже после этого сотрудники полиции имеют право составить ряд документов:

протокол об административном правонарушении;

акт обследования участка улично-дорожной сети;

постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированном не в автоматическом режиме;

схему места ДТП.

Протокол составляется в отношении должностного лица, которое отвечает за содержание вышеуказанного зеленого насаждения (если упало дерево)/земельного участка (в результате смещения грунта, покрытия).

После этого протокол направляется в суд, который решает, привлечь ли это лицо к ответственности. По результатам рассмотрения протокола суд выносит постановление.

В случае если должностное лицо не будет привлечено к административной ответственности, это не означает, что вы не сможете требовать и получить материальное возмещение. Вы все равно имеете право на получение компенсации, если докажете, что предприятие, которое обязано содержать зеленые насаждения/территорию, ненадлежащим образом выполняло свои обязанности.

Как установить ответственное лицо

После телефонного сообщения в полицию нужно уведомить органы местного самоуправления.

Для того чтобы установить того, кто будет отвечать за причиненный ущерб, нужно выяснить, относится дерево (или другой вид внешнего повреждения), которое упало, к объекту благоустройства. Если да, то к какому именно и кто за него отвечает.

Если в вашем селе, поселке или городе есть "горячая линия", то следует позвонить туда и сообщить о том, что случилось, и обязательно записать номер этого обращения. Также можно позвонить в районную, городскую администрации или сельский, поселковый, городской советы.

К объектам благоустройства населенных пунктов относятся:

1. Территории общего пользования: парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; памятники культурного и исторического наследия; площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; пляжи; кладбища; территории общего пользования.

2. Придомовые территории.

3. Территории зданий и сооружений инженерной защиты территории.

4. Территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Важно!!! В случае если дерево упало на двигавшийся автомобиль, то это будет квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие. ДТП – это событие, произошедшее во время движения транспортного средства, вследствие которого погибли или травмированы люди либо причинен материальный ущерб, согласно п. 1.12 ст. 1 закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Также стоит отметить, что, в случае если было официальное предупреждение о шторме и припаркованный автомобиль поврежден в результате непогоды, возмещений от органов местного самоуправления ожидать не стоит.