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Дело Маркива: Рада обратилась к президенту и парламенту Италии

Дело Маркива: Рада обратилась к президенту и парламенту Италии
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада обратилась к властям Италии с просьбой обеспечить объективность апелляционного производства по делу Маркива.

Верховная Рада обратилась к президенту и парламенту Итальянской Республики с просьбой обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

За постановление, которым одобрено заявление Верховной Рады "Об уголовном преследовании старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике", проголосовали 323 народных депутата Украины.

В заявлении говорится, что парламент уважает независимость и авторитетность судебной ветви власти Италии, но считает, что решение суда нарушает права украинского военнослужащего и наносит вред имиджу Украины.

"Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12 июля 2019 года в отношении гражданина Украины Виталия Маркива наносящим вред суверенным правам государства Украина", - сказано в заявлении.

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ВР считает, что дело Маркива "продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпции невиновности". Парламент Украины обращает внимание, что процесс "проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B.Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствовавших там во время трагедии, не расследовалась".

Также отмечается, что в ходе судебного рассмотрения не были предоставлены четкие однозначные доказательства вины украинских военных, вообще, или Маркива в частности.

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ВР протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства по этому делу в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права относительно юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.

Парламент Украины категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является "восставшими украинцами, захватившими "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на Востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной".

Как сообщалось ранее, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

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По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

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20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

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Верховная Рада, Италия, Виталий Маркив.
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