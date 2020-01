Крещение 2020: как украинцы отметили праздник (Фото и видео)

Сегодня, 19 января, украинцы отмечают один из главных христианских праздников- Крещение Господне. Считается, что в этот день во всех водоемах вода обретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.

Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан, когда ему было 30 лет. В этот день следует избегать конфликтов и скандалов, нельзя заниматься тяжелым трудом, уборкой, плакать в этот день, давать что-либо в долг, думать о плохом или желать кому-то зла.

Освящение воды — главная традиция Крещения Господнего. На Крещение во всех храмах, кроме праздничной молитвы, проводят освящение воды. Ее украинцы, большое количество которых утром идет в церковь, забирают с собой домой. Эту воду можно пить, а чтобы несчастья обходили семью стороной, иорданской водой сбрызгивают дом и хозяйство. Хранят ее, как правило, в течение года, считая, что все 365 (или 366) дней она имеет чудодейственные способности.

Воды Днепра в Гидропарке в день Крещения Господня освятили и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, и почетный патриарх Филарет.

Первым чин освящения совершил предстоятель ПЦУ, чуть позже на этом же месте обряд провел Филарет.

Людей в Гидропарке немало, купаются как люди старшего возраста, так и молодежь.

Тожественное купание всех желающих в Киеве также происходило возле Свято-Покровского храма Украинской православной церкви на Оболони в честь Крещения Господня Православной церкви Украины.

В общем, в этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций, на каждой из них дежурят спасатели и работают медпункты.

Некоторые киевляне совершают омовение еще засветло, как например сегодня утром на пляжах Киева.

Многие украинцы публикуют фото и видео своих купаний в ледяной воде.

Политики и знаменитости - не исключение. Сегодня они будут особенно активно показывать, кто из них не боится холода.

Футболист Влад Ващук опубликовал фото своего купания в грузинском городе Батуми, где сейчас тренируется украинская ветеранская сборная.

"Вода - начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год.

В этом году окунаемся в Чёрное море - сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми.

Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил", - написал Ващук в соцсети.

Нардеп Николай Скорик опубликовал фото, как выходит из крещенской воды.

Свое ныряние показал и экс-нардеп Виталий Куприй.

Американское посольство в Украине также испробовало крещенское купание в Днепре. Среди нырявших был афроамериканец.

Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2020 г.