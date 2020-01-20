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Ликвидация УПЦ КП: Флиарет выдвинул требование Вселенскому патриарху

Ликвидация УПЦ КП: Флиарет выдвинул требование Вселенскому патриарху
15:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Филарет требует от Вселенского патриарха вернуть оригинал постановления собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года.

Почетный патриарх Украинской православной церкви (Православная церковь Украины) Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП.

На пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник Филарет заявил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата. "Мы пошли на это незаконное решение, так как собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора", - сказал Филарет.

По его словам, так как этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.

"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решение и оригинал собора имеет право иметь Вселенский патриарх", - добавил Филарет.

Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018

Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

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В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Однако в декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

Филарет рассказал о мотивах отзыва подписи о ликвидации УПЦ-КП

10 января Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП.

Позже он пояснил, что отозвал свою подпись под постановлением поместного собора УПЦ Киевского патриархата из-за разницы между полученным Украиной Томосом и аналогичным документом выданным для других стран. "Они действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом Томосе… Деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права", – сказал Филарет.

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Филарет, УПЦ КП, Варфоломей, Вселенский патриарх, ПЦУ.
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