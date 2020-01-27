"У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ

Новости Украины:Сенцов в Вашингтоне призвал отключить Россию от системы SWIFT.

Самым эффективным шагом со стороны США для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT.

Такой месседж озвучил во время визита в Вашингтон бывший политзаключенный Кремля - украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

На вопрос о том, как США могут повлиять на РФ, Сенцов сказал: "У меня очень короткий ответ на это - отключить SWIFT... Это реальный шаг, чем очень длинные разговоры".

Бывший политзаключенный также отметил, что во время встреч в США и других странах всегда сосредотачивается на необходимости сохранения международного давления на РФ. "Мои месседжи здесь, как и всегда - остановить российскую агрессию против Украины и освободить наших пленных", - подчеркнул он.

Сенцов отметил, что вернуть многих украинцев домой удалось, в том числе, благодаря международному влиянию, в том числе со стороны Соединенных Штатов, стран Европы, а также непосредственно Украине - усилиями бывшего и нынешнего президентов. В этой связи он напомнил о недавнем освобождении украинцев из российского плена и выразил надежду, что этот процесс будет продолжаться.

Бывший пленник Кремля также рассказал, что его инициативу по информированию международного сообщества поддерживают многие: "Это близкие мне люди, мои помощники и правозащитники".

Кроме того, режиссер отметил, что сотрудничает с общественными организациями, а также объединяет усилия с другими политзаключенными: "Мы всегда на связи, встречаемся, некоторые вещи делаем вместе".

В частности, по его словам, Николай Карпюк создал общественное объединение по противодействию пыткам и пыткам в Украине: "Это тот вопрос, в котором мы все эксперты". Сенцов добавил, что помогает этой инициативе информационной поддержкой.

В Вашингтоне Сенцов планирует провести ряд встреч, в том числе в Государственном департаменте США, на Капитолийском холме, и в частности, в Хельсинском союзе американского Конгресса. Он планирует рассказать больше о своем опыте, а также о российской оккупации Крыма.

После США бывший политзаключенный отправится в Канаду. В планах на ближайшие месяцы - поездки в другие страны. Как подчеркнул Олег Сенцов, он пытается охватить важнейшие организации и встретиться с теми, от кого зависит помощь Украине в давлении на Россию со стороны международного сообщества.

Как сообщалось, 7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Среди них был и политзаключенный Кремля режиссер Олег Сенцов.