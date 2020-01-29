Скачать
Среда, 29.01.2020
Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"
Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"
"Вспоминая Коби": NBA опубликовала трогательное видео в честь Брайанта
"Вспоминая Коби": NBA опубликовала трогательное видео в честь Брайанта
29 января - приметы и обряды в Петров день
29 января - приметы и обряды в Петров день

Самые опасные дни в феврале 2020 года

Смотрите фото (3)
Самые опасные дни в феврале 2020 года
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Зная о том, какие дни являются в том или ином месяце опасными, можно удачно спланировать дела и обойти стороной препятствия.

Самой важной ценностью в современном мире является информация. 

Опасные дни требуют максимальной осторожности, но это не значит, что вам обязательно не повезет. Просто нужно не забывать о наличии запасного плана и о том, что все важные дела в это время потребуют особого внимания и концентрации. Ознакомьтесь также с благоприятными днями февраля, чтобы знать, когда можно надавить на газ до упора.

6 февраля — день уединения

Семейным людям можно побыть с семьей, но ждать от всех вокруг открытости, доброты и любви не стоит. Растущая Луна плохо сочетается с Раком, поэтому ожидается сильный энергетический диссонанс. Он отразится на желании людей находить общий язык и быть гибкими. Астрологи советуют насладиться одиночеством, если никто из ближайшего окружения не проявит инициативы и не пригласит вас отдохнуть после работы.

Добиться больших успехов 6 февраля, скорее всего, не получится. Это значит, что излишние амбиции в этот день будут только мешать.

9 февраля — полная и сильная Луна во Льве

В этот день Луна будет находиться близко к перигею, то есть к самой близкой точке орбиты к Земле. Сила Луны сильно возрастет — и это не самая лучшая новость, ведь нас ожидает Полнолуние во Льве. Энергия стихии Огня сольется с активностью непредсказуемой Луны. Из-за этого самой проблемной сферой 9 февраля станет деловая. К счастью, это воскресенье, поэтому многие будут освобождены от работы.

С другой стороны, у каждого из нас есть какие-то личные дела, которые мы хотим сделать в воскресенье. Стоит избегать и их, потому что с высокой вероятностью они могут не получиться. Астрогоги рекомендуют сделать 9 февраля днем отдыха от любых дел и обязанностей.

17 февраля — день начала ретроградности Меркурия

Эта маленькая, но быстрая планета сильно влияет на события в нашей жизни, а также на настроение людей. В периоды ретроградности Меркурия люди становятся менее рассудительными и более предрасположенными к обидам. Меркурий в ретроградном состоянии мешает заключать сделки, знакомиться, находить компромиссы. Особенно опасным является день начала обратного движения.

Это будет опасный понедельник, в который не следует выходить за рамки дозволенного. Можно наткнуться на большие проблемы, поэтому лучше просто заниматься своими обязанностями, не давать никому пустых обещаний и не добиваться своего хитростью. Также в этот день астрологи настоятельно рекомендуют не производить крупных покупок, особенно через интернет.

24 февраля — день интеллектуального спада

24 число — первый день роста Луны, который пройдет под эгидой Рыб. Серьезных проблем стоит ожидать всем, кто занимается интеллектуальной деятельностью: Рыбы отвечают за мотивацию и сообразительность, но в первый день роста лунного диска эффект почти всегда является обратным ожидаемому.

Помимо этого возможны стрессы, повышение тревоги и усталости. Снять их поможет полезная медитация на очищение сознания. Не упрощает ситуацию и то, что это будет понедельник. В первый день недели важно не потерять уверенность в себе, так что все возможные неурядицы не стоит воспринимать слишком близко к сердцу. Нужно помнить о том, что они являются частью нашей жизни.

Три знака зодиака, у которых постоянно происходят чудеса
Три знака зодиака, у которых постоянно происходят чудесаЧитать полностью

29 февраля — "високосный день"

2020 год является високосным, а 29 февраля — временем наибольшей концентрации проблем и неурядиц. Эксперты настоятельно рекомендуют в этот день осторожнее относиться к новым делам и знакомствам. Не стоит рисковать и начинать заниматься чем-то непривычным. К счастью, в этом году 29 число выпадает на субботу, поэтому можно будет сфокусироваться на простых домашних делах, отдыхе и релаксации.

Именно так и стоит прожить данный день — в спокойствии и безмятежном отдыхе. Если же вам придется заняться работой или если вас ждет полноценный рабочий день, то нужно держать ухо востро. Желательно избегать больших трат, ссор и неурядиц. Даже маленькая проблема способна будет перерасти в этот день в нечто грандиозное и неприятное.

В опасные дни возможны также встречи с токсичными людьми и недоброжелателями. Желательно пользоваться специальными оберегами от сглаза и порчи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Знаки Зодиака, Приметы, Астрология, Февраль, Зодиак, Опасные дни, Февраль 2020, Астрологический прогноз на февраль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
02 Скорая не успела: Сегодня умер второй пилот авиакатастрофы в Казахстане
03 Крым превращается в огромную военную базу - украинский посол в США
04 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
05 До сих пор верите в это? Популярные мифы о правилах гигиены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон
Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Самые опасные дни в феврале 2020 года
Самые опасные дни в феврале 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь