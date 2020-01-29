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В ООН призывают РФ прекратить принудительный призыв крымчан на военную службу

В ООН призывают РФ прекратить принудительный призыв крымчан на военную службу
14:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ООН говорят, что таким образом РФ нарушает свои обязательства оккупационного государства.

В ООН в очередной раз призывают Россию прекратить принудительный призыв крымчан на военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"В 2019 году Российская Федерация как оккупационное государство в Крыму, что признано резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, продолжила кампанию по призыву жителей Крыма в свои вооруженные силы. Это является нарушением ее обязательств как оккупационного государства", - говорится в сообщении.

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В ООН заявляют, что российский судебный реестр содержит информацию о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году. Осужденных оштрафовали в уголовном порядке на суммы в эквиваленте от 243 до 810 долларов США.

Первое дело об уклонении от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор Мониторинговая миссия ООН идентифицировала как минимум 68 уголовных производств за уклонение, и среди этих производств было обнародовано не менее 32 обвинительных приговоров.

"Российская Федерация как оккупационное государство в Крыму должна прекратить принудительный призыв в свои Вооруженные силы и положить конец привлечению к уголовной ответственности жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу", - подчеркивают в ООН.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Напомним, крымский журналист Николай Семена получил уведомление о досрочном снятии с него судимости.

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Крым, ООН, Крымские татары, Миссия ООН, Оккупированный полуостров.
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