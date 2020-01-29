Международный уголовный суд откроет уголовное дело по военным преступлениям РФ

Новости Украины:Прокурор АРК говорит, что в данный момент этот вопрос находится на стадии изучения.

В этом году прокурор Международного уголовного суда откроет производство по военным преступлениям, совершенным Российской Федерацией в Крыму во время аннексии полуострова.

Об этом на презентации исследования "Оккупация Крыма: без знаков, без имени, прячась за спины гражданских" сообщил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный.

"Сейчас идет стадия изучения комплиментарности, то есть стадия изучения, должен этим делом заниматься Международный уголовный суд или нет. Мы с большой долей оптимизма ожидаем, что в 2020 году будет начало официального расследования", - сказал он.

"Наша же задача, как страны, участвующей в международном конфликте, информировать прокурора МУС. Мы информируем, что в Крыму Россией совершаются такие-то военные преступления, описываем их, даем правовую квалификацию, а после начала официального расследования прокурор МУС сам будет собирать доказательства. Есть вариант, что те доказательства, которые собрали мы в рамках национального законодательства в наших уголовных производствах, будут использоваться прокурором МУС. Возможно, он откроет офис в Киеве, и он тут будет собирать доказательства", - отметил Поночовный.

Также он пояснил, почему ожидает начала расследования именно в этом году: "Потому, что во время последней встречи с офисом прокурора МУС стало понятно, что ситуация по Крыму финализируется, поскольку офис прокурора пришел к выводу, что это - военные преступления, предусмотренные Римским статутом".

Кроме того, Поночовный добавил, что расследование преступлений РФ в Крыму по национальному законодательству, а именно по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны", продолжается, но Украина не в состоянии будет добиться наказания виновных по этой статье. "Мы можем только надеяться, что представители РФ или оккупационных властей приедут в Украину и сдадутся. Мы реализуем заочное осуждение, но не можем реализовать эффективности наказания. Именно этот вопрос - может ли Украина достичь эффективности наказания - сейчас изучается в МУС", - сказал прокурор.

Также Поночовный добавил, что МУС будет изучать действия России во время аннексии Крыма на предмет нарушения Женевских конвенций от 1949 года. "Четвертая Женевская конвенция регулирует правила и законы ведения войны в части отношения к гражданскому населению. В конвенции определены серьезные и несерьезные нарушения. Все нарушения, которые определены Конвенцией как серьезные, являются составом преступления, предусмотренного ст. 438 УКУ - умышленные убийства, пытки, но есть и специфические: незаконный призыв в вооруженные силы РФ, депортация, колонизация населения", - рассказал прокурор.

В свою очередь, постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич также выразил надежду, что международное следствие по Крыму начнется в этом году. "У прокурора МУС в этом году заканчивается срок пребывания в должности. Она сама отмечала, что ситуация в Украине - одна из важнейших для нее", - сказал он.

Кориневич также добавил, что в случае, если следствие МУС приходит к выводу, что военные РФ причастны к военным преступлениям, они будут объявлены в розыск для последующей передачи в Международный уголовный суд как военные преступники.