Скачать
Среда, 29.01.2020
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн рассказал о конкуренции кинокомиксов
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн рассказал о конкуренции кинокомиксов

Международный уголовный суд откроет уголовное дело по военным преступлениям РФ

Международный уголовный суд откроет уголовное дело по военным преступлениям РФ
15:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокурор АРК говорит, что в данный момент этот вопрос находится на стадии изучения.

В этом году прокурор Международного уголовного суда откроет производство по военным преступлениям, совершенным Российской Федерацией в Крыму во время аннексии полуострова.

Об этом на презентации исследования "Оккупация Крыма: без знаков, без имени, прячась за спины гражданских" сообщил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный.

"Сейчас идет стадия изучения комплиментарности, то есть стадия изучения, должен этим делом заниматься Международный уголовный суд или нет. Мы с большой долей оптимизма ожидаем, что в 2020 году будет начало официального расследования", - сказал он.

В ООН призывают РФ прекратить принудительный призыв крымчан на военную службу

"Наша же задача, как страны, участвующей в международном конфликте, информировать прокурора МУС. Мы информируем, что в Крыму Россией совершаются такие-то военные преступления, описываем их, даем правовую квалификацию, а после начала официального расследования прокурор МУС сам будет собирать доказательства. Есть вариант, что те доказательства, которые собрали мы в рамках национального законодательства в наших уголовных производствах, будут использоваться прокурором МУС. Возможно, он откроет офис в Киеве, и он тут будет собирать доказательства", - отметил Поночовный.

Также он пояснил, почему ожидает начала расследования именно в этом году: "Потому, что во время последней встречи с офисом прокурора МУС стало понятно, что ситуация по Крыму финализируется, поскольку офис прокурора пришел к выводу, что это - военные преступления, предусмотренные Римским статутом".

Кроме того, Поночовный добавил, что расследование преступлений РФ в Крыму по национальному законодательству, а именно по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны", продолжается, но Украина не в состоянии будет добиться наказания виновных по этой статье. "Мы можем только надеяться, что представители РФ или оккупационных властей приедут в Украину и сдадутся. Мы реализуем заочное осуждение, но не можем реализовать эффективности наказания. Именно этот вопрос - может ли Украина достичь эффективности наказания - сейчас изучается в МУС", - сказал прокурор.

Крым превращается в огромную военную базу - украинский посол в США

Также Поночовный добавил, что МУС будет изучать действия России во время аннексии Крыма на предмет нарушения Женевских конвенций от 1949 года. "Четвертая Женевская конвенция регулирует правила и законы ведения войны в части отношения к гражданскому населению. В конвенции определены серьезные и несерьезные нарушения. Все нарушения, которые определены Конвенцией как серьезные, являются составом преступления, предусмотренного ст. 438 УКУ - умышленные убийства, пытки, но есть и специфические: незаконный призыв в вооруженные силы РФ, депортация, колонизация населения", - рассказал прокурор.

В свою очередь, постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич также выразил надежду, что международное следствие по Крыму начнется в этом году. "У прокурора МУС в этом году заканчивается срок пребывания в должности. Она сама отмечала, что ситуация в Украине - одна из важнейших для нее", - сказал он.

В ЕС призвали РФ обеспечить свободный проход судов по Керченскому проливу

Кориневич также добавил, что в случае, если следствие МУС приходит к выводу, что военные РФ причастны к военным преступлениям, они будут объявлены в розыск для последующей передачи в Международный уголовный суд как военные преступники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, ООН, МУС, Оккупация, Оккупированный полуостров, Игорь Поночовный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
02 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
03 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
04 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
05 Скорая не успела: Сегодня умер второй пилот авиакатастрофы в Казахстане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода
Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода
Министр рассказал, что будет с ценами на газ для населения
Оржель дал прогноз цен на газ для населения
Опрос: Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Супруга Джошуа Джексона рассказала, почему не хочет растить будущего ребенка в США
Супруга Джошуа Джексона рассказала, почему не хочет растить будущего ребенка в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь