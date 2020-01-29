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Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком

Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
17:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Агентство ЕС по авиабезопасности ослабило ограничения на полеты над Ираном и Ираком.

Европейские авиакомпании могут возобновить полеты через некоторые районы в воздушном пространстве Ирана и Ирака, сообщило в среду Агентство ЕС по авиационной безопасности.

В то же время европейским авиакомпаниям рекомендовано воздерживаться от полетов над Ираном на высотах ниже 25 тыс. футов (7,6 тыс. м), а также ограничиться использованием двух коридоров в воздушном пространстве Ирака.

Решение принято по итогам встречи европейской группы, которая оценивает риски в сфере авиационной безопасности.

Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране: фоторепортаж

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.

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Все по теме:

Иран, МИД, Boeing, Ирак, Авиакомпании, МАУ, EASA, Boeing 737, Украинский самолет, Вадим Пристайко, Рейс PS752, Тегеран-Киев.
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