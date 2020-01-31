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В Украине социологи зафиксировали самый высокий уровень оптимизма за пять лет

В Украине социологи зафиксировали самый высокий уровень оптимизма за пять лет
20:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине социологи констатировали самый высокий уровень оптимизма за пять лет.

Социологи зафиксировали в Украине самый высокий уровень оптимизма за пять лет на фоне постепенной потери оптимистических настроений в мире.

Об этом свидетельствуют данные международного исследования, проводившегося ассоциацией независимых исследовательских агентств GallupInternational, а также исследования Киевского международного института социологии (КМИС) в Украине, обнародованного 31 января на сайте КМИС.

"Человечество постепенно, с определенными колебаниями, но теряет оптимизм ... Тогда как в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом, произошел значительный прирост оптимистических настроений", - говорится в сообщении.

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По данным исследования, в 2019 году где-то более трети людей на планете (37%) надеются в новом году на лучшее. Четверть (25%) остаются пессимистами, считая, что будет хуже. Не ждут никаких изменений около трети (31%). И только 7% с ответом не определились.

Как отмечается, Украина в 2019 году заняла 15-е место в международном рейтинге оптимизма (из 46 стран, где проводился опрос). Соседями Украины по уровню оптимизма оказались Македония и Аргентина. С этим показателем на фоне других стран Украина, хотя и не выглядит слишком оптимистичной, но резко поднялась вверх по сравнению с индексом оптимизма в 2018 году.

Самый высокий уровень оптимизма - у жителей таких стран, как Перу (самый высокий балл), Албания, Нигерия, Казахстан и Армения. В Перу, например, только среди 8% населения царят пессимистические настроения относительно нового года.

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Наиболее пессимистично настроены: Ливан, Гонконг, Иордания, Босния и Герцеговина и Италия. Так, например, в Ливане, только 5% надеются на лучшее в новом году, а в Италии - 11%.

"В Украине на лучшее в наступившем году, надеются 42%, тогда как худшего ждут 17% опрошенных. Относительно много респондентов, около четверти (26%), которые считают, что ничего не изменится. Это самый высокий уровень оптимизма за 5 лет измерения, который превысил достаточно высокий показатель 2015 года. Оптимизм украинцев, очевидно, связан с избранием нового Президента и Верховной Рады Украины, высоким уровнем ожиданий, надежды на то, что их личная жизнь в результате выборов изменится к лучшему. Уровень оптимизма существенно вырос по сравнению с разочарованиями 2016-2018 годов", - говорится в исследовании. 

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International каждый год с 2013 года проводит глобальный опрос под лозунгом "Конец года". В 2019 году в исследовании приняли участие свыше 45 тысяч жителей из 46 стран мира. Исследователи считают, что эти результаты можно экстраполировать на всех жителей Земли. Респондентам седьмой год подряд ставят традиционный вопрос относительно их ожиданий на будущий год: "Что касается вас лично, считаете ли Вы, что 2020 год будет лучше, хуже или таким же, как 2019 год?".

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В Украине исследования уже пятый год подряд проводит Киевский международный институт социологии.

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Украина, Социология, Оптимизм.
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