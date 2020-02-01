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Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения

Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
10:03 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Алексей Данилов рассказал, какие меры принимают в Украине в связи с эпидемией смертельного коронавируса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.

Об этом Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Данилова, Китай передал необходимые данные для того, чтобы все кто хочет могли заниматься разработкой собственных систем.

"Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил секретарь СНБО.

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Также он подчеркнул, что как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально.

Напомним, президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.

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Украина, Китай, СНБО, Вирус, Коронавирус, Алексей Данилов.
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