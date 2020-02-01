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Суббота, 01.02.2020
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ГПСУ напоминает: украинцы не смогут ездить в РФ по внутреннему паспорту

ГПСУ напоминает: украинцы не смогут ездить в РФ по внутреннему паспорту
20:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГПСУ напомнили, что украинцы с марта смогут поехать в РФ только по загранпаспорту.

Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Это подчеркнули в Государственной пограничной службе Украины, напомнив, что соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.

"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украины в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам, подчеркнули в ГПСУ.

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Как считают в ведомстве, такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

Также, как ожидают пограничники, уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку.

"Во время оформления лица с внутренним паспортом инспектор-пограничник тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о лице (фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство) и документ (номер, серия, тип). При оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается ридерами с машиносчитывающей зоны", - объясняют в ГПСУ.

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Кроме того, во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, что часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывание за рубежом (например, в командировке).

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не было лишних хлопот во время пограничного контроля.

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"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много", - подытожили в Госпогранслужбе.

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Россия, ГПСУ, Загранпаспорт.
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