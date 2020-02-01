ГПСУ напоминает: украинцы не смогут ездить в РФ по внутреннему паспорту

Новости Украины:В ГПСУ напомнили, что украинцы с марта смогут поехать в РФ только по загранпаспорту.

Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Это подчеркнули в Государственной пограничной службе Украины, напомнив, что соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.

"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украины в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам, подчеркнули в ГПСУ.

Как считают в ведомстве, такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

Также, как ожидают пограничники, уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку.

"Во время оформления лица с внутренним паспортом инспектор-пограничник тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о лице (фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство) и документ (номер, серия, тип). При оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается ридерами с машиносчитывающей зоны", - объясняют в ГПСУ.

Кроме того, во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, что часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывание за рубежом (например, в командировке).

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не было лишних хлопот во время пограничного контроля.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много", - подытожили в Госпогранслужбе.