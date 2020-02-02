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Отчет ОБСЕ: боевики глушат беспилотники наблюдателей

Отчет ОБСЕ: боевики глушат беспилотники наблюдателей
20:39 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Оккупанты глушат беспилотники ОБСЕ и препятствуют работе СММ.

Боевики ОРДЛО препятствуют работе миссии ОБСЕ на временно оккупированном Донбассе и заглушают сигнал БПЛА во время полетов возле Донецка.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 1 февраля, обнародованном на сайте организации.

По оценке наблюдателей, беспилотники миссии малого и среднего радиуса испытывали воздействие помех сигнала GPS при выполнении полетов над районами вблизи н. п. Петровское в результате вероятного глушения.

"При выполнении полета над районами возле н. п. Петровское в четырех случаях мини-БПЛА СММ испытывал воздействие помех сигнала GPS, по оценке, в результате возможного глушения," - говорится в отчете.

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Кроме того, по данным ОБСЕ, беспилотники испытывали воздействие помех над районами недалеко от населенных пунктов, подконтрольных украинскому правительству. 

"При выполнении полета над районами недалеко от н. п. Орехово (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска) мини-БПЛА СММ испытывал воздействие помех сигнала GPS (по оценке, в результате возможного глушения). Выполняя полет мини-БПЛА СММ возле н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА", - добавили в СММ.

По сообщению СММ ОБСЕ, боевики также запрещали наблюдателям проезжать к ряду населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"На блокпосту к востоку от н. п. Сосновское три члена вооруженных формирований не позволили патрулю Миссии проехать к населенному пункту. На блокпосте возле н. п. Таврическое вооруженный член вооруженных формирований отказал команде СММ в проезде к населенному пункту, ссылаясь на работу снайперов в этом районе. Находясь там, члены патруля СММ видели, как гражданские автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях", - отмечают в ОБСЕ.

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"На южной окраине н. п. Дьяково (70 км к юго-западу от Луганска) 2 вооруженных члена вооруженных формирований остановили патруль Миссии и отказали ему в доступе к приграничному району вблизи н. п. Леоново, ссылаясь на отсутствие разрешения от командиров", - сказано в отчете.

Кроме того в двух случаях на блокпосте, расположенном к западу от н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований вновь позволили командам СММ проехать лишь спустя 35 и 50 минут ожидания.

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ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
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