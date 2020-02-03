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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля
10:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Тимофей был одним из семидесяти апостолов. Его наставником и учителем являлся святой апостол Павел.

Считается, что позади осталась большая половина зимы, и можно надеяться на скорое наступление весны и тепла. 4 февраля анализировали погоду и судили по ней, скоро ли можно рассчитывать на окончание морозов. Говорят: "Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос", "Тимофеевская метель – надолго про капель".

Именно 4 февраля молятся Тимофею, отправляются в церковь. Считается, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы не вылетают из своих укрытий. Поэтому, люди 4 февраля также оставались дома, проводили время в разговорах и развлечениях. Правда, работать в день Тимофея не возбранялось, а потому, крестьяне также отогревали замерзших животных, чинили телеги, инструменты, домашнюю утварь, распределяли корм скотине, перебирали оставшиеся запасы.

Не мудрено, что крестьяне на Тимофея с особым вниманием за птицей и скотом присматривали, забирая хилых и ослабленных в теплые сени, а то и прямо в избах размещая новорожденных телят, ягнят и кур-несушек.

И вот еще что, Хоть и лют Тимофей, а было время, когда первые в деревне рукодельницы, закутавшись потеплее, обязательно в этот день с ледяных горок на донцах спускались. Кто дальше прокатится - у той лучший лен уродится. Ну как, скажите, судьбу не испытать, да и времени на это не много требуется: скатилась с горы - и бегом в теплую избу. Там, поди, уже и тесто поднялось, для знаменитых российских расстегаев поставленное.

В православной церкви 4 февраля почитают Святого Тимофея, известного тем, что в юные годы он стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшего от неверия во Христа и обретшего способность видеть, выполнив приказ Бога. Апостол Тимофей так был удивлен произошедшим чудом, что сам пожелал стать учеником Павла и принял мученическую смерть во имя веры. При жизни был епископом. Умер после того, как был побит камнями язычниками за то, что выступил с проповедью на празднике.

Традиции и обычаи дня

По старому стилю, к этому времени зима прожила половину своего срока. По этой причине и прозвали Тимофея "полузимником". Обычно в этот день бывают сильные морозы, которые в народе называли тимофеевскими.

Тимофеевский мороз половину зимы с собой унес.

Тимофей-полузимник, студеную зиму пополам разрубает.

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Зачастую тимофеевские морозы сильнее крещенских, но держатся они всего несколько дней, а потом устанавливается небольшой морозец.

С этого дня крестьяне начинали готовиться к весенним полевым работам. В народе говорили: "Тимофей зиме рог сшибает", "Пришло время не дремать, а сохи ладить и телеги поправлять".

На Тимофея-полузимника лечили грыжу, а пчеловоды встряхивали улья, проверяя, не замерзли ли пчелы. Девушки 4 февраля катались с горок. Считалось, что у той, которая дальше всех скатится и не упадет, будет самый высокий урожай льна.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 4 февраля, Тимофеев день, Какой завтра праздник, Тимофей-полузимник.
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