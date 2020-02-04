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"Янтарное дело": Суд отложил подготовительное заседание

"Янтарное дело": Суд отложил подготовительное заседание
13:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:ВАКС приняли решение перенести судебное заседание на 24 марта этого года.

Высший антикоррупционный суд отложил подготовительное заседание по "янтарному делу", обвиняемыми по которому являются, в частности народные депутаты восьмого созыва Борислав Розенблат и Максим Поляков. На заседание суда явились пятеро из шести обвиняемых.

Адвокат обвиняемой Татьяны Михайленко (девичья фамилия Любонько, была помощницей Полякова), которая проживает в Умани и не явилась в суд, подал ходатайство о том, чтобы отложить подготовительное заседание на май из-за того, что у его подзащитной новорожденный ребенок, который находится на грудном вскармливании. Соответствующее ходатайство поддержали и адвокаты других обвиняемых.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора выступили против удовлетворения ходатайства и просили суд обеспечить явку обвиняемой через видеоконференцию, в частности с Уманским районным судом.

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Адвокат Любонько, адвокаты других обвиняемых, а также сами обвиняемые возразили против видеоконференции и заявили, что готовы ждать до мая.

Для обеспечения быстрого рассмотрения дела суд предложил выделить дело Любонько в отдельное производство, однако прокуроры и адвокаты против этого возразили.

Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвоката об отложении заседания на май и перенесла заседание на 9.30 24 марта.

Детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках так называемого "янтарного дела" 9 июня 2017 года задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению средств за содействие иностранной компании в добыче янтаря.

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5 октября 2018 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Розенблата и Полякова. Этот обвинительный акт касается еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК).

По данным экспертов, в Житомирской, Волынской, Ривненской областях насчитывается около тысячи мест незаконной добычи янтаря. Соответствующие данные онлайн-проект "Земляная проказа" получил с помощью инструмента с искусственным интеллектом, представленного в Киеве в сентябре 2018 года. По данным спутниковых снимков по состоянию на 2015-2016 годы, которые совпадают с данными лесных хозяйств, минимум 5 тыс. га лесов нанесен ущерб в результате незаконной добычи янтаря.

Напомним, Правоохранители обнаружели в автомобиле задержанного 30 килограмм янтаря.

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Суд, Янтарь, Янтарное дело, ВАКС.
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