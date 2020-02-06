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Япония присоединится к учениям "See Breeze - 2020" в Украине

Япония присоединится к учениям "See Breeze - 2020" в Украине
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины:К учениям See Breeze в Украине впервые присоединится Япония.

Силы самообороны Японии впервые примут участие в нынешних военных учениях "See Breeze - 2020"

Об этом сообщили в Минобороны.

"Силы самообороны Японии впервые примут участие в нынешних военных учениях "See Breeze - 2020", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что по итогам встречи министра обороны Андрея Загороднюка и генерального директора Департамента систем командования, управления, связи, обмена информацией и разведки (C4) Командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии генерал-майора Джиро Хирое намечены основные направления международного военного сотрудничества между Украиной и Японией

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Япония, Учения, Минобороны, See breeze.
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