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Экс-послы США призывают Трампа найти человека на место Волкера

Экс-послы США призывают Трампа найти человека на место Волкера
19:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Бывшие послы США призывают администрацию Трампа назначить нового спецпредставителя по делам Украины.

Бывшие послы Соединенных Штатов Америки призывают администрацию президента Дональда Трампа назначить нового специального представителя США по делам Украины вместо Курта Волкера, который подал в отставку.

Об этом Александр Вершбоу и Стивен Пайфер сообщили на пресс-конференции после круглого стола на тему: "Отношения Украины и США: двигаясь вперед".

В частности, бывший посол США в России и экс-заместитель генсека НАТО, заслуженный член Центра Скоукрофта (Атлантический Совет) Александр Вершбоу заявил: "Соединенные Штаты должны гораздо активнее участвовать в поддержке дипломатических усилий для урегулирования кризиса на Донбассе. Надо надеяться, что в конечном итоге будет назначено определенное высшее должностное лицо, и чем скорее, тем лучше, чтобы заниматься вопросами, за которые отвечал Курт Волкер".

Он отметил, что решение о присоединении США к формату переговоров в "нормандском формате" зависит не от Америки, но он убежден, что США будут участвовать в переговорах, чтобы четко заявлять о неприемлемом поведении Москвы и о необходимости политического решения.

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По словам Вершбоу, США должны играть роль советника, которому можно доверять, для президента Украины Владимира Зеленского и его правительства.

В свою очередь, бывший посол США в Украине, внештатный исследователь Института Брукингса, научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер назвал три направления, которые улучшат отношения Украины и США.

В частности, по его мнению, в первую очередь администрация Трампа должна назначить нового посла в Украине, а также назначить нового человека на должность специального представителя США по делам Украины.

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"Я публично уже предложил кандидатуру заместителя государственного секретаря Стивена Бегуна. Он тот, кто хорошо знает Украину. Он хорошо знает Россию. Он участвовал в обсуждениях о том, как положить конец конфликту между Россией и Украиной", - подчеркнул Пайфер.

Также экс-посол рекомендует согласовать четкую дату визита президента Украины в Белый дом.

"Все эти шаги укрепят украино-американские отношения. И это не сложные шаги", - убежден Пайфер.

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Как сообщалось ранее, Волкер подал в отставку в конце сентября после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорилось о том, что президент США Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Зеленского. В этой жалобе упоминалось и о Волкере. Также он дал показания в Конгрессе США по этому поводу.

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Дональд Трамп, Стивен Пайфер, Александр Вершбоу, Курт Волкер.
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