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Видео с "вежливыми людьми": Беленюк собирается поговорить с Ломаченко

Видео с "вежливыми людьми": Беленюк собирается поговорить с Ломаченко
00:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Беленюк пообещал поговорить с Ломаченко из-за видео с "вежливыми людьми".

Украинский борец, депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк пообещал поговорить с боксером Василием Ломаченко из-за видео с российским спецназом, которое тот опубликовал в Instagram.

Об этом он заявил в программе Вацко Live.

"Честно говоря, я его не понял. Мне нужно будет с ним поговорить, чтобы понять, что он хотел этим показать. Я не хочу комментировать, так как я с ним не общался. Очень сложно было понять по второму видео, что он хотел. Понятно, что там, вроде бы, благие цели, но то, каким образом это было показано – я не понял", – заявил Беленюк.

В то же время депутат считает, что Ломаченко – это тот украинец, который объединяет всю Украину.

"Я считаю, что Вася Ломаченко – уникальный человек, боксер и любимец абсолютно всех украинцев. До последнего времени был точно. Это тот человек, как и Александр Усик, кто в дни своих выступлений объединяет всю Украину от запада до востока. Считаю, что не нужно им вмешиваться в подобные вещи", – добавил Беленюк.

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Он также посоветовал знаменитым украинским боксерам переложить ведение страниц в соцсетях на специалистов по PR.

"Просто несите славу Украине, а все остальное нужно отбрасывать на второй план. Просто будьте всеобщими любимцами. У Васи, как и у Саши Усика, должны работать люди, которые формируют стратегию развития Instagram. Они должны контролировать такие вещи", - отметил Жан Беленюк.

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Напомним, Ломаченко разместил в сети ролик о "силе православного духа", в котором запечатлены тренировки российского спецназа. В конце видео выражается благодарность "вежливым людям".

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Василий Ломаченко, Жан Беленюк, Слуга народа.
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