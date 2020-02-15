Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 15 февраля.

День Семена и Анны (Починки)

Народный праздник "Починки" отмечается 16 февраля (по старому стилю – 3 февраля), на следующий день после Сретения Господня. В церковном календаре это день почтения памяти святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Другие названия праздника: "Семён и Анна", "Семен Богоприимец", "Хранитель младенцев". У южных славян первые три дня февраля (Трифонов день, Сретенье, Починки) считались рубежом между зимой и весной. Слово "Починки" родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи - ездовой и пахотной.

В этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, - Анну и Симеона. Симеон Богоприимец - благочестивый праведник, ученый, живший в Иерусалиме. Когда он переводил книгу пророка Исайи, он усомнился в словах "дева во чреве примет и родит сына". И тогда Симеону явился ангел и обещал, что старец не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит ребенка, рожденного Девой Марией. Так и получилось. В храме в тот момент была и Анна - благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, восславила его.

С преданием связано и ещё одно название праздника - Хранитель младенцев. В этот день было принято обращаться к святым Симеону и Анне с молитвой о здоровье новорожденных. 16 февраля говорили: "Семен и Анна сбрую починяют". Знаменитая поговорка "Готовь сани летом, а телегу - зимой" также относится к Починкам. Как правило, с первыми лучами солнца, вставали на Починки крестьяне и принимались за работу. Роли всех членов семьи во время этого праздника были расписаны заранее и каждый принимался за вверенное ему дело. Ремонт сбруй и прочей конской упряжи доставался старикам.

На Починки варили особое кушанье - саламату. Так называлась мучная каша или мучной кисель из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи иногда с добавлением жира, масла или сала. Само слово "Соломата" было заимствовано русскими из тюркских языков. Соломата варилась до состояния жидкого киселя. У восточных славян употреблялась повсеместно.

В ночь после Сретения (на 16 февраля) принято было усмирять домового. Существует поверье, что если почему-либо домовой, который живет во всяком порядочном доме, чем-то недоволен, он может в эту ночь "заездить коня". Чтобы домовой не баловал, пока хозяева сбрую починяют, к лошади на шею привязывали кнут, рукавицы и онучи: домовой их за хозяина принимал и лошадь не трогал. Но даже не имеющим коня советовали заранее умилостивить домового и выставить после ужина горшочек каши или любое другое угощение. В полночь домовой обычно вылезает из-под печки и ужинает.

В старину специально для усмирения домового призывали даже знахаря, который вечером резал во дворе петуха и, выпустив кровь на веник, обметал все углы в доме и на дворе. После этого можно было не бояться домового. Если же его не усмирить, "он из доброго обернется в лихого". Тогда "все во дворе и в доме пойдет наперекосяк, дела не будут вестись, люди и животные будут часто болеть".

Домовой издавна оберегал покой в доме и мог позволить пошалить только себе самому. Именно домового считали истинным хозяином дома. По народному поверью, домовой прятался под веником, поэтому принято было при переезде в новый дом приносить старый веник.

День свежего ананаса

Ананас – это тропическое растение, о принадлежности которого к той или иной группе до сих пор ведутся споры. Но никто не может поспорить с тем фактом, что оно содержит в себе большое количество витаминов и полезных веществ. Ананасы собирают по мере созревания. Они употребляются в свежем виде и в виде соков. Также ананасы можно консервировать и сушить. Всему миру ананас стал известен благодаря Колумбу. Именно этот всемирноизвестный мореплаватель нашел плоды ананаса в Центральной Америке.

Лечебные свойства и применение. Ананас издревле употреблялся в качестве десерта, обладающего изысканным вкусом и тонким ароматом. Его лечебные свойства были обнаружены относительно недавно. Состав ананаса, богатый пищевыми волокнами и витаминами, позволяет считать это растение ценным пищевым источником полезных питательных веществ. Регулярное употребление плодов ананаса снижает вязкость крови, а значит помогает при профилактике тромбозов и тромбофлебитов. Хорошим эффектом обладает употребление ананаса при гипертониях, болезнях почек и нарушениях сердечно-сосудистой деятельности. Ананас также прекрасное профилактическое средство при инфаркте и инсульте, он помогает устранению атеросклеротических бляшек со стенок кровеносных сосудов. Ананасы уменьшают симптомы воспалительных заболеваний, к каким можно отнести синусит, пиелонефрит, ангину, плеврит, пневмонию и некоторые другие. Применение этого растения ускоряет заживление ран и стимулирует пищеварительные функции.

Отмечено свойство ананаса влиять на улучшение памяти. Людям, занимающимся умственной работой и имеющим дело с большими объемами информации (например, программистам, экономистам и т. п.), рекомендуется пить ананасовый сок не реже двух раз в неделю. Ананас обладает ценными диетическими свойствами, которые проявляются в уникальном сочетании полезных питательных веществ и низкой калорийности. В связи с этим употребление ананасов широко используется во многих методиках похудения.

Побочные действия и противопоказания к применению ананаса. Излишнее употребление мякоти и свежевыжатого сока ананаса может вызвать повреждения слизистой оболочки ротовой полости и расстройство желудка. Не рекомендовано употребление ананаса людям, страдающим гастритами и язвой желудка. От приема ананаса следует отказаться при беременности, так как вещества, содержащиеся в нем, способны вызывать сокращения мышечных тканей и поддерживать их тонус. При употреблении ананаса детьми до шести лет возможно появление раздражения слизистой оболочки кишечника, поэтому следует строго ограничивать количество его потребления. Не рекомендуется употребление ананаса людям, склонным к аллергическим реакциям, а также имеющим индивидуальную непереносимость данного вида продукта.

День поиска запахов

"Весной запахло" - говорите вы, выходя во двор. И ищите на березах - почки, на снегу - проталины и синеву на небе! А иногда обнимаете и целуете первого встречного без всякого повода! Вот что делает с нами этот волшебный, головокружительный запах надвигающейся весны!

Так давайте с самого утра искать его компоненты - аромат первых проталин, флюиды нарцисов и мимоз, свежую хрустскость травы и сладкий, медовый запах весеннего солнца! И не важно, будете вы искать его на улице, или в лицах людей, или даже в собственной френд-ленте. Весной запахло, значит скоро она приблизится!