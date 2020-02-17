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Госпитальный сектор: В Минздраве обнародовали план развития

Госпитальный сектор: В Минздраве обнародовали план развития
14:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине обнародовали план по развитию госпитального сектора.

В министерстве здравоохранения обнародовали план развития госпитальных округов и что должно измениться в полномочиях госпитальных советов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер во время пресс-брифинга "Поддержка реформы госпитального сектора в Украине".

"Фактически мы сейчас меняем модель планирования в здравоохранении на уровне области. Мы должны подойти к 3-летнему, а лучше 5-летнему плану, когда мы будем понимать, что в этой больнице будем развивать это направление, а эта больница должна быть многопрофильной, а эта больница должна изменить свой профиль на какой-то другой. Маршруты мы восстанавливаем в соответствии с этим. Именно это должен разрабатывать госпитальный совет, потому что лучше него никто не будет знать как это происходит и куда движется, поэтому он важен. Я знаю, что где-то он уже сформирован", - рассказал Луфер. 

Так, по информации Минздрава, в состав госпитального совета входят представители медучреждений, профильный заместитель ОГА, представитель объединений профсоюзов, общественные организации, представляющие пациентов, а также сейчас туда внесли представителей частных заведений.

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Отмечается, что именно госпитальный совет в будущем будет влиять на распределение средств, в соответствии с ситуацией в области.

"Госпитальный совет, что должен решать вообще, когда мы говорим о распределении средств, что происходит с учреждениями и это должно влиять на решение местных советов. Если госпитальный совет о чем-то думает, а это не подкреплено местными бюджетами - это не имеет смысла. Госпитальный совет должен стать тем аналитическим инвентарем, который прогнозирует, что именно произойдет, если заведение изменит модель, профиль, и как это повлияет на услуги", - добавляют в Минздраве.

Исходя из презентации министерства, госпитальный совет представляет предложения по: распределению средств между членами госпитального округа; созданию плана развития госпитального округа; реорганизации и перепрофилирования учреждений; перечню опорных больниц; плану развития госпитального округа. 

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Справка: процесс создания госпитальных округов в Украине стартовал в 2017 году, он призван оптимизировать количество и качество государственных медицинских учреждений и улучшить систему медицинского обеспечения страны. 

Создание таких округов должно упорядочить медицинскую сеть, чтобы у пациента был гарантированный доступ - физический и временной - к качественной услуге из любой сферы базовой медпомощи.

Госпитальный совет - это совещательный орган, состоящий из представителей владельцев каждого стационарного заведения. Всеми больницами обладают соответствующие общины, это их собственность. Поэтому, госпитальный совет - это орган, состоящий из представителей этих общин. 

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Представителей делегируют местные советы. Они должны выбрать тех, кто лучше понимает потребность жителей общины в медицинских услугах и лучше представит их интересы в переговорах с другими городами и районами.

Стоит отметить, что правительство на заседании 27 ноября приняло решение о создании в каждой области одного госпитального округа - для оптимизации сети медицинских учреждений.

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Украина, Рак, ОГА, Заболевание, Заражение, Минздарв, Коронаврус.
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