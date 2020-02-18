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Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане

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Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В этот день, в 2014 году, в Украине начался трагический этап Революции Достоинства.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни - были арестованы и подвергнуты пыткам.

Для прекращения произвола государственных органов утром 18 февраля 2014 года протестующие организовали шествие к Верховной Раде Украины, которое получило название "Мирное наступление". Граждане требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничения полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины. Сотрудники милиции, действуя по указаниям руководства правоохранительных органов, совместно с "титушками", грубо нарушая действующее законодательство, применяли чрезмерное насилие и использовали огнестрельные патроны и оружие, совершив жестокий силовой разгон шествия.

Как следствие, 18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и в Мариинском парке погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.

Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту

В сентябре 2014 года, уже после свержения преступного режима, Украина открыла уголовное производство отноительно расследования преступлений на Майдане. Однако привлечение к ответственности предполагаемых организаторов и исполнителей разгона Майдана - дело чрезвычайно сложное, ведь значительная часть из них бежала за границу, в частности в Россию.

20 февраля 2019 года Генпрокуратура заявила, что фактически завершила расследование расстрела активистов в Киеве. Комиссия экспертов на основании 988 томов следствия пришла к заключению, что гибель и ранения участников Евромайдана напрямую связаны с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича, экс-председателя СБУ Александра Якименко и его подчиненных.

Однако, от 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура в результате реформы потеряла полномочия расследовать эти уголовные производства и начала передавать дела в ГБР. Бюро должно получить 50 дел Майдана, еще около 40 дел Офис генпрокурора передаст Национальному антикоррупционному бюро.

Дата 18 февраля вошла в историю еще и кровавой страницей российско-украинской войны. Пять лет назад, 18 февраля 2015 года, после длительной обороны Дебальцево украинские военные покинули город. В январе-феврале 2015 года состоялась главная битва между украинской армией и российско-террористическими войсками.

К этому времени силы АТО в течение девяти месяцев обеспечивали изоляцию кризисного района на востоке Украины и не допускали его расширение на остальную территорию страны. Начиная с мая 2014 года штабом АТО были проведены более 40 операций по освобождению территории Луганской и Донецкой областей от незаконных вооруженных формирований. Большинство из них были успешными, в том числе освобождение города Дебальцево в июле 2014 года.

Очередное обострение обстановки в районе АТО произошло в январе-феврале 2015 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Донецкого аэропорта и Дебальцево. Боевики, имея поддержку подразделений Вооруженных сил РФ, пытались любой ценой ликвидировать Дебальцевский выступ и захватить Донецкий аэропорт, тем самым заставив Украину идти на политические уступки в ходе переговорного процесса относительно особого статуса Донбасса, амнистии для боевиков, а также сроков и порядка проведения выборов в органы местного самоуправления.

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Непосредственно в район Дебальцевского выступа в феврале 2015 года российско-террористические войска стянули более 19 тыс. человек, которым противостояли в секторе "С" 13 тыс. украинских военных, из которых непосредственно в районе Дебальцево - около 4700 бойцов. Украинские защитники мужественно вели тяжелые бои с противником. Именно значительные потери, нанесенные агрессору, заставили его отказаться от дальнейших наступательных действий. Учитывая, что подразделения сил АТО на Дебальцевском направлении выполнили все определенные задачи, а также сложившуюся обстановку, в 13:00 18 февраля 2015 года Верховный Главнокомандующий отдал приказ скоординировать под руководством начальника Генштаба операцию по плановому организованному выходу украинских войск из Дебальцево.

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По данным Генерального штаба ВСУ во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступления погибли 136 и был ранен 331 военнослужащии ВСУ. Значительными были потери украинских войск в вооружении. Около 30% техники было уничтожено противником или выведено из строя силами наших подразделений.

За ведение боевых действий в районе Дебальцево государственными наградами Украины награждены 379 военнослужащих (в том числе 136 - посмертно), а отличиями Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ - 450 человек.

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Виктор Янукович, Россия, Майдан, Дебальцево, Евромайдан, "Титушки", Разгон Майдана, АТО, Революция Достоинства, Герои Небесной Сотни, День Героев Небесной Сотни, Революция 2014 года.
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