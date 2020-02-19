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Среда, 19.02.2020
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Минздрав: В Украине нет случаев коронавируса

Минздрав: В Украине нет случаев коронавируса
12:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19.

По состоянию на 19 февраля в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19, который распространился в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет для эвакуации украинцев из китайского города Ухань, где распространился коронавирус, вылетел из Киева.

Как сообщалось, граждан Украины и иностранцев с КНР в Украину эвакуирует 20 февраля чартерный самолет. Его команда будет состоять из 16 членов экипажа.

После возвращения из Уханя самолета с эвакуированными на фоне распространения нового смертельного коронавируса на карантин закроют около 100 человек.

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На эвакуацию украинцев из пораженного коронавирусом Уханя выделили 4,5 млн грн.

Вспышка коронавируса Covid-19 началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По всему миру заразились свыше 75 тыс. человек, умерли более 2 тыс.

В Китае заразились 74 тыс., из них 2004 человека скончались, 14 тыс. излечились и выписаны из больниц, сообщает Комитет здравоохранения КНР.

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