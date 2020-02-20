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День памяти Небесной Сотни: Зеленский встретился с семьями погибших (Фото)

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День памяти Небесной Сотни: Зеленский встретился с семьями погибших (Фото)
17:53 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины сегодня встретился с семьями погибших от расстрела на Майдане.

Президент Владимир Зеленский в шестую годовщину расстрела Небесной Сотни встретился с родными погибших в центре Киева 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я как президент и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью будем вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. 

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Для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование". 

Как сообщалось, Родственники погибших пожаловались на то, что уже 6 лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Кроме президента на встрече присутствовал генпрокурор Руслан Рябошапка и в. и. о. обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова. 

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Рябошапка отметил, что по делам Майдана осуждено 44 человека. Еще 450 человек пытаются привлечь к ответственности.

Прямая речь Рябошапки: "Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян".

По словам Венедиктовой, скоро в ГБР объявят конкурс на должность руководителя управления по делам Майдана: "Конкурс будет открытым, и семьи героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса".

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Венедиктова предложила родственникам погибших встретиться в ГБР и обсудить волнующие вопросы.

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Украина, Майдан, Владимир Зеленский, Небесная сотня, Офис Президента.
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