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Погода на выходные: в Украине будет снова по-весеннему тепло

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Погода на выходные: в Украине будет снова по-весеннему тепло
08:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В пятницу и субботу в Украине сохранится теплая погода почти без осадков.

В ближайшие двое суток, 21 и 22 февраля, кардинальные изменения погодных условий в Украине не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 21 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь в западных и юго-восточных областях днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром на большей части территории, кроме востока и северо-запада, туман. На дорогах восточной части и Карпат местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег, температура в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 февраля самая высокая температура была зафиксирована днем на отметке 10,4 градусов тепла в 2014 году, а самая низкая - ночью на отметке 22,1 градуса мороза в 1929 году.

Прогноз погоды на 21 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 21 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +5...+7
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +4...+6
  • Сумы – + 4... + 6
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +3...+5
  • Киев – +4...+6

В субботу, 22 февраля, в Украине без осадков, лишь в ночью в восточной части местами небольшой мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днём в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Карпатах ночью небольшой снег, днём без осадков, температура воздуха ночью и днём 1-6° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 22 февраля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине 23 февраля ночью в западных и северных областях, днем в Украине временами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, на протяжении 23 февраля в Украине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, 23 февраля на Прикарпатье и Одесской области до 12°. В Карпатах временами снег, днем местами значительный, порывы ветра 25-30 м/с, метели; температура ночью и днем 1-6° мороза.

На Киевщине 23 февраля временами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 23 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 24 февраля дождь с мокрым снегом; 25 февраля без осадков, только на востоке страны и Приазовье ночью местами мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 2-8° тепла, в Одесской области, а 25 февраля и на Прикарпатье до 11°. В Карпатах 24 февраля ночью значительный, днем умеренный снег, 25 февраля без осадков; ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В столичном регионе 24 февраля дождь с мокрым снегом; 25 февраля без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 24 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, метеорологам сложно определить, пришла ли весна из-за затянутых переходов между сезонами. 

"В связи с глобальными изменениями климата - в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое - в этом году. И поэтому мы считаем, что она уже не придет. Надо определяться уже с метеорологической весной. Мы уже будем анализировать, когда точно можно будет сказать, что весна к нам пришла. Это очень сложно в этом году, потому что это не так, как всегда делалось", - сообщила начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

21 февраля - приметы и обряды в День Захария

В понедельник, 17 февраля, в Киеве был превышен на 0,2 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 21 февраля.
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