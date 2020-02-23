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МВД: Украина готова осуществить еще одну эвакуацию людей из Китая

МВД: Украина готова осуществить еще одну эвакуацию людей из Китая
09:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Китае, в частности в городе Ухань, что является эпицентром вспышки коронавируса Covid-19, еще остаются украинцы.

Украина может организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань – эпицентре распространения эпидемии коронавируса. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

"Если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова", - заявил Геращенко.

Напомним, 20 февраля во время эвакуации украинцев из китайского города Ухань Анастасия Зинченко отказалась лететь, потому что на борт самолета не пустили ее собаку.

Кроме того, во время эвакуации людей из Уханя на борт украинского самолета не пустили четырех человек – трех граждан Украины и одного иностранца.

Напомним, что утром 20 февраля в Украину прибыл борт с эвакуированными из Китая гражданами Украины и других государств. На посадку в Китае прибыли все 48 украинцев, изъявивших желание эвакуироваться, и 29 иностранных граждан. Однако в самолет пустили не всех: трех граждан Украины и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Все остальные здоровы и прошли санитарный контроль.

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Местом обсервации, где все эвакуированные должны находиться под 14-дневным контролем медиков, выбрали медицинское учреждение Национальной гвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области. С ночи местные жители протестовали против размещения там эвакуированных, произошло несколько стычек с полицией.

В автобусы, подъехавшие к санаторию, бросали камни – у нескольких машин разбиты стекла. Полиция задержала 24 агрессивных митингующих. В ходе стычек пострадали девятеро правоохранителей.

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Китай, МВД, Ухань, Коронавирус, Антон Геращенко, Covid-19.
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