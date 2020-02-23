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Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся

Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся
21:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Данилов заверяет, что о состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день.

О состоянии здоровья людей, эвакуированных из Уханя на прошлой неделе и находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать. Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит", - сказал он в интервью программе "ТСН" на телеканале "1+1" в воскресенье.

Он заверил, что у властей не было тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев.

"Никакой тактики засекречивания не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения", - отметил он.

Данилов также объяснил, что самолет с эвакуированными на протяжении определенного время находился в воздухе над Харьковом в связи с плохой погодой, не позволяющей посадки.

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"И никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей. За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

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Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

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СНБО, Коронавирус, Алексей Данилов, Новые Санжары.
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