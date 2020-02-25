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Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину

Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
20:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе.

Сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. человек", - приводит слова Авакова на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом пресс-служба МВД во вторник вечером.

Кроме того, глава МВД добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

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Он добавил, группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, а также, что все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом полностью под контролем украинских служб в круглосуточном режиме.

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"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных", - отметил Данилов.

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МВД, СНБО, ГПСУ, Арсен Аваков, Коронавирус, Алексей Данилов.
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