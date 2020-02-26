Минздрав определил опорные базы для зараженных коронавирусом в Украине

Новости Украины:В каждой области Украины определено по 2 опорные базы, которые будут принимать зараженных коронавирусом пациентов.

В каждой области по Украине определены две опорные базы, которые готовы принимать людей с подозрением на коронавирус в случае вспышки инфекции. Эти учреждения технического готовы предоставлять реанимационные мероприятия. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства новоназначенный главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы сегодня информацию сколько у нас есть инфекционных больниц. В каждые области у нас определены по две опорные базы, которые будут принимать первые случаи. В каждой и этих опорных баз есть инфекционные боксы в инфекционных отделениях, есть аппараты искусственной вентиляции легких, есть кислородные концентраторы или централизованный подвод кислорода. То есть они готовы предоставлять реанимационные мероприятия”, — подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось, что из-за вспышки коронавируса COVID-2019 в Европе на всех пунктах пропуска на границе Украины ввели обязательную проверку температуры прибывших граждан.

Кроме того, у 48 эвакуированных из Китая лиц, находящихся на обсервации в санатории в Новых Санжарах (Полтавская область), короновирус не обнаружен.