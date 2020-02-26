Скачать
Среда, 26.02.2020
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: фото и видео
Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: фото и видео
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать

Минздрав определил опорные базы для зараженных коронавирусом в Украине

Минздрав определил опорные базы для зараженных коронавирусом в Украине
15:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В каждой области Украины определено по 2 опорные базы, которые будут принимать зараженных коронавирусом пациентов.

В каждой области по Украине определены две опорные базы, которые готовы принимать людей с подозрением на коронавирус в случае вспышки инфекции. Эти учреждения технического готовы предоставлять реанимационные мероприятия. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства новоназначенный главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы сегодня информацию сколько у нас есть инфекционных больниц. В каждые области у нас определены по две опорные базы, которые будут принимать первые случаи. В каждой и этих опорных баз есть инфекционные боксы в инфекционных отделениях, есть аппараты искусственной вентиляции легких, есть кислородные концентраторы или централизованный подвод кислорода. То есть они готовы предоставлять реанимационные мероприятия”, — подчеркнул Ляшко.

Есть подозрения на вирус: На Закарпатье изолировали автобус для проверки

Как сообщалось, что из-за вспышки коронавируса COVID-2019 в Европе на всех пунктах пропуска на границе Украины ввели обязательную проверку температуры прибывших граждан.

Кроме того, у 48 эвакуированных из Китая лиц, находящихся на обсервации в санатории в Новых Санжарах (Полтавская область), короновирус не обнаружен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Закарпатье, Автобус, Заболевание, Заражение, Виктор Ляшко, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма
Коронавирус выявили в еще одной стране
Коронавирус выявили в еще одной стране
На Донбассе подорвался украинский солдат
На Донбассе подорвался украинский солдат
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь