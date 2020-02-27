ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией

Новости Украины:ВОЗ заявила, что вспышка коронавируса сохраняет потенциал перерасти в мировую пандемию.

Вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова предоставить помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней. Об этом в четверг заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наш сигнал заключается в том, что у коронавируса есть потенциал стать пандемией, и ВОЗ предоставляет инструменты, чтобы помочь каждой стране подготовиться соответствующим образом", — приводит его слова пресс-служба организации в Twitter.

Впервые об опасности пандемии вследствие распространения коронавируса в ВОЗ заявили 24 февраля.

Гебрейесус также отметил, что ВОЗ отправила комплекты для проведения анализов в 57 стран и средства индивидуальной защиты в 85 стран. Помимо этого организация подготовила более 80 тысяч медработников, курсы проводились на нескольких языках.

Гебрейесус заявил, что наибольшую обеспокоенность сейчас вызывает распространение нового коронавируса за пределами Китая. Он отметил, что за последние двое суток вне границ КНР зарегистрировано больше заболевших, чем внутри этой страны.

"То, что происходит в остальном мире (за пределами Китая) вызывает сейчас наибольшую озабоченность", — сказал он. Глава ВОЗ сообщил, что вне границ КНР, в 44 странах, зарегистрировано 3474 случая болезни, вызванной новым коронавирусом. Умерли 54 человека. "За последние два дня число сообщений о новых заболевших в остальном мире превысило число случаев в Китае", — отметил он.

За последние 24 часа семь стран впервые сообщили о наличии у них случаев заболевания, вызванного коронавирусом, — Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния. "Мой призыв ко всем странам — используйте окно возможностей сейчас. Если вы будете действовать решительно, то сможете сдержать распространение вируса и спасти жизни людей", — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.