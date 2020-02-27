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Четверг, 27.02.2020
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
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СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом

СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
21:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:В СНБО напомнили гражданам, как избежать заражения на коронавирус, с помощью 8 главных правил.

Совет национальной безопасности и обороны напомнил о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Соответствующее видео размещено в Facebook СНБО.

Восемь правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом: 

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  • Мойте руки со средствами дезинфекции.
  • Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
  • Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
  • Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя. 
  • Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
  • Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол. 
  • Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
  • Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Как сообщалось, по состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 82 164 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2801 - летальные. Выздоровели уже 32897 человек. 

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случая коронавируса Covid-19.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, СНБО, Заболевание, Заражение, Короанвирус.
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