СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом

Новости Украины:В СНБО напомнили гражданам, как избежать заражения на коронавирус, с помощью 8 главных правил.

Совет национальной безопасности и обороны напомнил о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Соответствующее видео размещено в Facebook СНБО.

Восемь правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом:

Мойте руки со средствами дезинфекции.

Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.

Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.

Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.

Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.

Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.

Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Как сообщалось, по состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 82 164 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2801 - летальные. Выздоровели уже 32897 человек.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случая коронавируса Covid-19.