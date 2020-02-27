СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом

Совет национальной безопасности и обороны напомнил о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Соответствующее видео размещено в Facebook СНБО.
Восемь правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом:
- Мойте руки со средствами дезинфекции.
- Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
- Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
- Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.
- Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
- Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
- Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
- Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
Как сообщалось, по состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 82 164 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2801 - летальные. Выздоровели уже 32897 человек.
В Украине, по информации Минздрава, не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случая коронавируса Covid-19.