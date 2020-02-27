Отставку первого замглавы СБУ в спецслужбе не подтвердили

В пресс-службе СБУ пока не подтверждают и не опровергают распространяемую в СМИ информацию о якобы отставке первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.
Об этом в комментарии Укринформу сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"К сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого", - отметила она.
Напоминаем, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Президент Владимир Зеленский якобы намерен отправить в отставку первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного.