Отставку первого замглавы СБУ в спецслужбе не подтвердили

Новости Украины:Пресс-секретарь СБУ: Отставку первого замглавы не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

В пресс-службе СБУ пока не подтверждают и не опровергают распространяемую в СМИ информацию о якобы отставке первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Об этом в комментарии Укринформу сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"К сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого", - отметила она.

Напоминаем, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Президент Владимир Зеленский якобы намерен отправить в отставку первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного.