Скачать
Пятница, 28.02.2020
Небывалые суммы: в Украине продолжает расти реальная зарплата
В Украине продолжает расти реальная зарплата
Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров
Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной
Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной

В мире уровень потребления алкоголя возрос на 70%

В мире уровень потребления алкоголя возрос на 70%
17:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В мире уровень употребления алкогольных напитков значительно возрос за прошедшие почти 30 лет и составил 70%.

С 1990 по 2017 гг уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%. Об этом сообщает аналитический портал Statista.

Росту показателя способствовало как увеличение общей численности населения, так и рост потребления алкоголя на душу населения.

При этом у разных регионах наблюдаются различные тенденции: в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения возросло, а в Восточной Европе - сократилось.

В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного

Также указано, что на уровень употребления алкоголя в той или иной стране влияют такие факторы как религия, политика в сфере здравоохранения и темпы экономического роста. 

По словам исследователей, последний фактор особенно важен в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали потреблять почти в два раза больше алкоголя.

Кроме того, исследователи утверждают, что в мире остается более или менее стабильной как доля людей, которые совсем не употребляют алкоголя (46% в 1990 году, 43% в 2017 году), так и доля лиц, злоупотребляющих спиртным (18,5% в 1990 году, 20% в 2017 году). 

Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров 

Как сообщалось, на днях издание "World Population Review" опубликовало рейтинг самых "пьющих" стран, и возглавила его Беларусь. 

Украина, к слову, в перечень ТОП-10 по уровню потребления алкоголя - не попала.

Также напомним, что по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц. 

СМИ: Украинка "подхватила" в Италии коронавирус

Как сообщалось ранее, к топ-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм"(ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Пиво, Вино, Водка, Потребление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
02 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
03 Как снизить холестерин без лекарств?
04 "Коронавирус никого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
05 Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Интернет для всех: в Минцифры рассказали о планах на следующие 3 года
Интернет для всех: в Минцифры рассказали о планах на следующие 3 года
СМИ: Украинка &quot;подхватила&quot; в Италии коронавирус
СМИ: Украинка "подхватила" в Италии коронавирус
На Донбассе снова ранен украинский военнослужащий
На Донбассе снова ранен украинский военнослужащий
Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля
Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь