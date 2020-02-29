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Суббота, 29.02.2020
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Двух вернувшихся из Италии украинцев проверяют на коронавирус

Двух вернувшихся из Италии украинцев проверяют на коронавирус
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Италии зарегистрировано наибольшее в Европе количество подтвержденных случаев коронавируса.

В двух людей из Ивано-Франковской и Кировоградской областей, которые вернулись из Италии, исследуют образцы на наличие нового коронавируса Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, как отмечается в сообщении, 28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава поступили два сообщения о подозрении на Covid-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

"Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс лабораторию", - сообщили в министерстве.

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Всего в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрировано 85187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 6, Румыния - 3, Нидерланды - 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

 В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано, подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, в Украине для предотвращения занесения коронавируса введен температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны.

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Италия, Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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