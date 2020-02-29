Эвакуированным украинцам в Новых Санжарах проведут повторный тест на коронавирус

Новости Украины:Находящимся в Новых Санжарах украинцам сделают повторный тест на коронавирус.

Сегодня в эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", второй раз примут забор анализов для скринингового исследования на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает УНН.

"Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", второй раз примут забор анализов для скринингового исследования на COVID-19. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы", — говорится в сообщении.

В Минздраве также напомнили, что ни у одного человека нет признаков острых вирусных заболеваний.

Напомним, в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувший в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения - 83500, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.